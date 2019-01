Gori, il nuovo amministratore delegato è Giovanni Paolo Marati

Cambio al vertice di Gori. Nel pomeriggio di ieri il Consiglio di Amministrazione, presieduto Michele Di Natale, ha nominato amministratore delegato dell’azienda l’ingegnere Giovanni Paolo Marati, salentino di 57 anni e dirigente del Gruppo Acea, che dopo quattro anni ritorna alla guida della società.

Marati, dopo la prima esperienza di amministratore delegato di Gori conclusasi nel 2014, ha amministrato le società toscane Acque e Publiacqua, rispettivamente con sede a Pisa e Firenze. Per lui una lunghissima militanza in Gori sin dal 2003, avendo ricoperto nella società diversi ruoli, da responsabile della pianificazione strategica, a direttore generale e, appunto, amministratore delegato dal 2009 al 2014.

“Ho lasciato il testimone a Claudio Cosentino nel 2014 e lo riprendo oggi con rinnovato entusiasmo, dopo l’eccezionale lavoro che Claudio, assieme all’intero consiglio di amministrazione ed al management della Società, ha portato avanti in questi anni. Il mio impegno è quello di proseguire con l’attività di sviluppo e consolidamento della società ed in particolare la realizzazione degli investimenti programmati assieme agli Enti locali, per migliorare i livelli di servizio ai cittadini”.