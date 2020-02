Riqualificazione a Salerno: pubblicato anche il bando per i lavori in via Tiberio Claudio Felice

Pubblicati i due bandi, nelle scorse settimane, dal Consorzio Asi Salerno, per i lavori di riqualificazione e ammodernamento delle strade consortili via T.C. Felice, via F. Leonzio e via M. Gracco e per la realizzazione di un sistema di videosorveglianza e monitoraggio ambientale. I progetti, rispettivamente, saranno finanziati con 3,2 milioni di euro provenienti dalla delibera CIPE 54/2016 a valere sul FSC 2014/2020 e 2,5 milioni di euro dal Programma Operativo Nazionale “Legalità” 2014-2020 Asse II – Azione 2.1.1.

La curiosità

Previste, nel progetto di riqualificazione, la sagomatura ed asfaltatura dell’intera sede stradale, la realizzazione di un tratto di rete fognaria su via Tiberio Claudio Felice e il miglioramento e il potenziamento della rete fognaria esistente, con la realizzazione di nuovi collettori, zanelle, caditoie, pozzetti, nonchè di marciapiedi in asfalto coloratoe la pubblica illuminazione con corpi illuminanti “cut off” a led. Il gruppo Facebook Arcan Cantieri&Architettura ha mostrato anche l'asfaltatura effettuata l'altra mattina, del sottopasso di via delle Terre Risaie.