Lavori di viabilità per l’Aeroporto Costa d’Amalfi: l'inaugurazione con De Luca e Strianese

Si terrà 24 maggio 2019, alle ore 16.30, presso l’Aula Consiliare del Comune di Bellizzi, la presentazione dell'inizio dei lavori del primo lotto dei lavori di viabilità per l’Aeroporto Costa d’Amalfi. A prender parte all'evento, il sindaco di Bellizzi, Domenico Volpe, il presidente della Provincia di Salerno, Michele Strianese e il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca.

Siamo pronti ad avviare i lavori – di potenziamento della viabilità a supporto dell’aeroporto “Salerno-Costa d’Amalfi”. Il “collegamento tangenziale di Salerno - Aeroporto Costa d’Amalfi - Capaccio - 1 lotto” rappresenta il primo stralcio funzionale di una futura e più ampia progettazione di potenziamento globale della tangenziale di Salerno e del relativo collegamento alla rete stradale provinciale. L’intervento ha come obiettivo il miglioramento della connettività, al fine di rendere uniforme e sicura l’esistente viabilità di collegamento tra la SP 417 “Aversana”, l’ingresso dell’Aeroporto “Costa d’Amalfi” e la SS 18 (Bellizzi). Le risorse impegnate per questo primo lotto ammontano a € 5.164.569,00 come stabilito da Decreto dirigenziale per la Mobilità della Regione Campania n. 317/2016.

Ringrazio per il lavoro svolto tutto il Settore Viabilità e Trasposti, diretto da Domenico Ranesi, il Consigliere provinciale delegato alla Viabilità, Antonio Rescigno, e il Presidente della Commissione regionale all’Urbanistica, Lavori Pubblici e Trasporti, Luca Cascone. Un particolare ringraziamento infine va all’On. Vincenzo De Luca per la sua presenza e per l’attenzione che ci riserva sempre, per questo progetto come per altri, dando continuo sostegno ed energia ai nostri territori.