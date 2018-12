"Lumina Incontra...(le botteghe dell'opportunità)", al via il progetto pilota

Verrà presentato domani mattina a Palazzo di Città, "Lumina Incontra...(le botteghe dell'opportunità)", progetto pilota di rete solidale sostenuto dall'associazione Lumina e accompagnato dall'Assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Salerno.

Sabato 22 dicembre, infatti, al via, la prima parte del progetto che nasce dall'idea di dare visibilità operativa ai minori del rione Fornelle del centro storico salernitano. I ragazzi aderenti al progetto collaboreranno confezionando regali, con la bottega, DecoBirds ceramiche di Donatello Ciao, nel cuore del centro storico in Via Porta Catena n.21/23.

Attraverso un contributo volontario che i clienti doneranno per il confezionamento dei pacchetti dei regali acquistati in bottega, i ragazzi saranno premiati per l'impegno profuso.