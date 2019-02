Metti in conto il tuo futuro: a scuola di educazione finanziaria con Lions Club Salerno Host

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Martedì 26 febbraio 2019 dalle ore 8,30 alle ore 10,45 presso l’Istituto Professionale Alberghiero di Stato “R. Virtuoso” IPSEOA Via S. Calenda 6 - Salerno, si terrà l’incontro con gli studenti come previsto dal Service “EDUCAZIONE FINANZIARIA” …a scuola – economic@mente -METTI IN CONTO IL TUO FUTURO.-

In linea con il programma dell’anno sociale 2018-2019 nel credo del” WE SERVE” il Lions Club Salerno Host, rappresentato dal Presidente ing. Lorenzo CRISCUOLO, ha organizzato il service in linea con la finalità di svolgere un servizio utile per i cittadini.

Gli incontri saranno tenuti dai dott. Lucio Bifolco e dott. Gianvincenzo D’Angelo, quali formatori ANASF, in collaborazione con la società Progetica, economic@mente. Il service, coordinato da Tommaso De Martino segretario del Club Lions Salerno Host, dalla prof.ssa Linda Liguori, quale docente dell’Istituto Professionale di Stato IPSEOA – Salerno, da An-tonio Viviano – Private Banker e da Giuseppe Peluso – Private Banker, è indirizzato agli studenti dell’Istituto Professionale di Stato IPSEOA - Salerno diretto dal prof. Gianfranco Casaburi. Il progetto prevede un ciclo di quattro incontri, così strutturati: Modulo 1 – Ciclo di vita ed eventi della vita; martedì 26 febbraio 2019 - ore 8,30 - 10,45; Modulo 2 – Gli obiettivi di vita. L’investimento e l’indebitamento; martedì 12 marzo 2019 ore 8,30 – 10,45; Modulo 3 – La messa in sicurezza: protezione, previdenza; martedì 19 marzo 2019 ore 8,30 – 10,45;

Modulo 4 – La pianificazione e la necessità di un consulente; giovedì 21 marzo 2019 ore 11,00 – 13,15; Il service ha l’obiettivo di fornire ai giovani gli strumenti di conoscenza del mondo del risparmio, partendo dalle loro esigenze, per spiegare attraverso le loro esperienze l’uso migliore delle risorse che si troveranno a disposizione nel corso della vita. L’innovatività del progetto consiste nel partire dalle reali esigenze dei ragazzi per sviluppare attitudini che consentano di perseguire obiettivi sulla base delle proprie priorità. Partendo dal concetto di ciclo di vita e dall’analisi degli eventi che scan-discono le fasi di transizione della famiglia, viene illustrato il tema del valore della pianificazione finanziaria per raggiungere i propri obiettivi in maniera efficace ed efficiente e vengono approfonditi argomenti quali l’investimento, indebitamento, protezione e previdenza, pianificazione.