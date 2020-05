Fase 2, la movida si risveglia: si ripopolano i locali, il sindaco fa tappa in pub e pizzerie

Persone sedute ai tavolini, auto in doppia fila e, addirittura, traffico. Quello che sembrava un ricordo lontano delle serate salernitane, stasera, è tornato ad essere realtà: si risveglia, infatti, la movida cittadina. I locali di via Roma e non solo, timidamente, si ripopolano, mentre tantissimi i giovani che, lasciandosi alle spalle la quarantena, si sono concessi una passeggiata e una sosta per un boccone o un drink, in questo primo giovedì sera di "ripresa" per pub, pizzerie e ristoranti che, dopo due mesi, hanno potuto riaccogliere al tavolo i cittadini. Intorno alle 22, auto in doppia fila a via Roma, quelle che solitamente caratterizzano il sabato sera, hanno segnato l'inizio di una nuova fase, per la gioia dei gestori della movida che, fino a ieri, si erano dovuti "limitare" all'asporto e alla consegna a domicilio. Unica norma che frena il sorriso di alcuni titolari, lo stop alle attività allo scoccare delle 23, orario difficile da rispettare nel nostro territorio, specie per i giovani, ma stabilito per contenere assembramenti incontrollati o situazioni di rischio per la tutela della propria e dell'altrui salute.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Intanto, il sindaco Vincenzo Napoli e l'assessore al Commercio Dario Loffredo hanno fatto tappa in diversi pub e pizzerie salernitani, per augurare buon lavoro a tutti, a nome dell'amministrazione comunale. Numerose, pure le pattuglie della Polizia di Stato e della Polizia Municipale. Poche, le persone sprovviste di mascherina. Particolare attenzione, in questa fase, merita il rispetto delle distanze di sicurezza tra i tavoli e tra gli stessi ospiti, se non appartenenti allo stesso nucleo familiare. Non resta che auspicare il buon senso della popolazione e il pugno di ferro delle forze dell'ordine, dunque, in questa fase 2 per la movida che, in Campania, è appena iniziata.