Negozi aperti fino alle 23 a Capaccio Scalo: l'iniziativa per lo shopping

Resteranno aperti fino alle 23, a partire dall’1 luglio, i negozi, a Capaccio. Già sono diversi, infatti, gli operatori commerciali di Capaccio Scalo che hanno aderito alla proposta del consigliere comunale con delega alle Attività Produttive, Crescenzio Franco, offrendo così un servizio aggiuntivo a cittadini e turisti durante il periodo estivo. Tali attività consentiranno a cittadini e turisti di acquistare beni di prima necessita o di dedicarsi allo shopping anche nelle ore serali.

C’è stata subito una grande intesa con le attività commerciali di Capaccio Scalo che hanno deciso così di prolungare l’orario di chiusura, offrendo un servizio aggiuntivo sia ai residenti che ai turisti. L’iniziativa parte da Capaccio Scalo, ma l’invito ovviamente è esteso anche alle attività commerciali presenti in altre zone del Comune. Dal canto nostro, ci stiamo impegnando per far sì che durante le ore serali ci siano più corse del Servizio di Trasporto Urbano al fine di consentire ai turisti di potersi spostare più agevolmente dalla fascia costiera alla zona commerciale.