Pellezzano, “Cartesar” e “Iasa” premiate "Top Aziende" della Campania

Sono situate sul territorio del Comune di Pellezzano e sono state indicate come due tra le migliori 66 aziende “Top” della Regione Campania in termini di livello gestionale e affidabilità finanziaria. Si tratta della “Cartesar” e della “Iasa”: la prima si occupa del riciclaggio di carta e cartone facendo del rispetto ambientale un suo marchio di fabbrica; la seconda è tra le migliori aziende di prodotti ittici (soprattutto tonno) in scatola o in vetro.

L’iniziativa

I rappresentanti di entrambe saranno presenti lunedì mattina all’Auditorium della Regione Campania, presso il Centro Direzionale Isola C3, per terza edizione di Industria Felix: un’inchiesta realizzata con Cerved su 12mila bilanci. Alla cerimonia di premiazione parteciperà anche il Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca. L’evento, organizzato da Industria Felix Magazine e Regione Campania/Direzione generale Sviluppo economico e Attività produttive (tramite il Fondo per lo sviluppo e la coesione), sarà moderato dal giornalista, scrittore e capostruttura di Rai 1 Angelo Mellone e dalla giornalista e conduttrice del Tg1 Maria Soave ed è realizzato in collaborazione con Cerved, Università Luiss Guido Carli, Associazione Culturale Industria Felix, con il patrocinio di Confindustria, Confindustria Campania, la media partnership di Ansa e Il Sole 24 Ore e la partnership di Banca Mediolanum, Mediolanum Private Banking, Lidl Italia, Sustainable Development, FundCredit, Studio legale Iacobbi. Nella circostanza Regione Campania comunicherà importanti interventi a favore delle imprese.

Il commento

“Sento il dovere di complimentarmi con i vertici aziendali di “Cartesar” e “Iasa”, aziende situate sul nostro territorio comunale – ha dichiarato il sindaco Francesco Morra – E’ un orgoglio per la nostra Città che ben due aziende che hanno la sede qui a Pellezzano, siano premiate tra le migliori in tutta la Regione Campania per livello gestionale e affidabilità finanziaria. Sicuramente rappresentano delle eccellenze, non solo a livello Regionale, ma anche Nazionale ed Internazionale. Ne è prova il fatto dei tanti riconoscimenti ottenuti da entrambe e che, nel corso del tempo, permettono di configurarle nel panorama delle migliori realtà imprenditoriali, in grado di offrire qualità dei prodotti che realizzano e anche opportunità di lavoro per tanti residenti del posto”.

Le aziende

Sono i servizi innovativi a trainare le attività produttive in Campania, performanti nel 93,7% dei casi, seguiti da agroalimentare (92,8%), commercio (92,7%) e sistema casa (92%). È quanto emerge, in anteprima, dall’inchiesta condotta dal trimestrale di economia e finanza Industria Felix Magazine, diretto da Michele Montemurro, in collaborazione con Cerved sui bilanci di 12mila società di capitali con sede legale in Campania e fatturati sopra il milione di euro. Il campione è stato suddiviso per codici Ateco primari e fa riferimento alle aziende che hanno registrato un Roe positivo, l’indice di redditività sul patrimonio netto. Nel complesso il 90,8% ha ottenuto un segno più per il Roe e l’82,6% per il Roi, mentre 91 imprese su 100 hanno prodotto utili.Proprio in riferimento ai vertici della “Cartesar”, è notizia attuale che l'Assemblea Ordinaria dei Soci di “Assocarta – Confindustria” nel corso delle elezioni del nuovo Presidente e del Comitato di Presidenza, ha nominato Carlo De Iuliis, Plant Manager di Cartesar, vicepresidente insieme a Ignazio Capuano, Paolo Mattei, Massimo Pasquini e Tiziano Pieretti.

“Al neo presidente Lorenzo Poli e a tutti i nuovi membri del Consiglio Direttivo vanno le congratulazioni da parte dell’Amministrazione Comunale di Pellezzano per l'impegno profuso nel valorizzare l'Associazione e tutta la filiera cartaria italiana” conclude la nota.