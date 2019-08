Piano per il Lavoro in Campania: tutto pronto per il concorso, l'augurio di De Luca

Conto alla rovescia, lunedì, per le prove concorsuali relative al primo bando del Piano per il Lavoro per l'inserimento nella pubblica amministrazione, con contratto a tempo indeterminato, di 3mila giovani. Su Facebook non mancano gli auguri del presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca:

Tantissimi vi parteciperanno: ben 303mila sono le iscrizioni. A questi ragazzi e alle loro famiglie faccio un grande in bocca al lupo. E dico: non disperate se, per un motivo o per un altro, le cose andranno male perché tra settembre e fine anno pubblicheremo altri due bandi per nuovi posti di lavoro. Il nostro obiettivo rimane quello di dare un'occupazione stabile a 10mila giovani laureati e diplomati, nella speranza che col nuovo governo possa partire una stagione importante di nuovi concorsi pubblici e di assunzioni nel settore privato.