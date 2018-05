Premio Imprese Storiche Salernitane al Teatro Verdi con Giannino, De Luca e Prete

Allori, a Salerno, per le imprese longeve che hanno raggiunto i 35 e 50 anni di attività. Giovedì 17 maggio, alle ore 15, presso il Teatro Municipale Giuseppe Verdi di Salerno si terrà il "Premio Imprese Storiche Salernitane", l'evento pubblico, realizzato con il contributo della Banca Monte Pruno, con cui la Camera di Commercio di Salerno conferirà il riconoscimento alle imprese vincitrici del concorso bandito nei mesi scorsi, destinato alle aziende che hanno una storia di lunga durata in termini di tempo e di contributo allo sviluppo economico del territorio in cui operano.

La Giornata dell'Economia

La consegna dei premi sarà preceduta dal tradizionale incontro-dibattito meglio noto come "Giornata dell'Economia", l'iniziativa annuale con cui il sistema camerale presenta e analizza i dati economici sugli andamenti e le modifiche della struttura imprenditoriale, occupazionale e professionale locale, nonché del relativo impatto in termini di reddito prodotto e di perfomance sui mercati esteri.

Gli interventi

A commentare dati e prospettive economiche non solo provinciali, saranno il presidente della Camera di Commercio di Salerno Andrea Prete, il giornalista Oscar Giannino e il presidente della Giunta regionale della Campania, Vincenzo De Luca.