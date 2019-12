Prolungamento della metro tra Arechi ed Aeroporto di Pontecagnano: il via libera

"Va in porto il progetto di una Pontecagnano Faiano destinata a rompere i confini territoriali e ad aprirsi ad una realtà sempre piu' estesa, ma al tempo stesso più facilmente raggiungibile. Con la metropolitana e l'aeroporto, ci candidiamo ad essere centro della Provincia, e non solo". Lo ha detto il sindaco Pontecagnano Faiano, Giuseppe Lanzara, in merito all'approvazione del progetto di fattibilità tecnico economica del prolungamento della ferrovia metropolitana tra Stadio Arechi ed Aeroporto di Pontecagnano Faiano, per la valutazione preliminare.

L'obiettivo e le altre novità

Si tratta di un provvedimento che prevede l'attuazione di un intervento finalizzato al potenziamento dei sistemi di trasporto nell'ambito dell'area urbana di Salerno, nell'ottica dell'aumento dell'offerta di servizi ferroviari metropolitani per il collegamento con i comuni dell'hinterland meridionale, migliorando i collegamenti con l'Ospedale, l'Università, l'Aeroporto e l'Area Industriale. Confermata anche la realizzazione della nuova stazione di Sant'Antonio, voluta dall'Amministrazione Lanzara ma non prevista nel progetto originario, oltre alle fermate del centro cittadino (Stazione FS) e dell'Aeroporto. Tra gli obiettivi, dunque, la riduzione del traffico veicolare privato, con benefici a livello ambientale, economico, in ordine ai tempi di percorrenza. Il Comune di Pontecagnano Faiano fa sapere, inoltre, che resta ancora aperto il dialogo dell'Ente con RFI affinchè vengano aggiunte nel progetto definitivo, in via di redazione, ulteriori viabilità ed infrastrutture a supporto delle fermate previste, per rendere l'opera quanto piu' funzionale e fruibile per il territorio.