Salerno Boat Show, Marina d’Arechi di nuovo protagonista della nautica italiana

Sono state ufficializzate le date dell’edizione 2018 del Salerno Boat Show: dal 6 al 14 ottobre 2018 torna, dopo gli ottimi risultati delle precedenti edizioni, l'evento organizzato dal Marina d’Arechi. La manifestazione è arrivata a spegnere la sua terza candelina di attività, riscuotendo, ogni anno, un maggior numero di consensi di pubblico e di addetti ai lavori.

I dettagli

Salerno Boat Show, dunque, torna in autunno. E lo fa dopo aver registrato, nelle due precedente edizioni, quasi 35.000 visitatori, oltre 230 espositori, che, nell’85 per cento dei casi, vengono dal territorio campano, e circa 200 imbarcazioni coinvolte. Numeri che ben confermano la centralità dell’evento che ha come primo scopo quello di ridare nuovo slancio alla filiera della nautica da diporto, un settore strategico per la crescita dell’economia regionale e nazionale.

Le novità

Tante le novità che caratterizzano l’edizione 2018 del salone nautico del Marina d’Arechi, con momenti di dibattito, di approfondimento sul settore, ma anche di divertimento e conoscenza di tutte le bellezze e le eccellenze che il territorio salernitano produce. Gli stand saranno aperti nei fine settimana dalle 10 alle 18, mentre torna la formula degli incontri durante i giorni feriali. Cresce la curiosità.