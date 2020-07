Sostegno al fitto, dalla Regione Campania altri 25 milioni

Buone notizie per gli inquilini campani. La Giunta Regionale, su indicazione del presidente Vincenzo De Luca e su proposta dell’assessore Discepolo, ha deliberato di finanziare con altri 25 milioni di risorse proprie, le iniziative intraprese nell'ambito dell’azione “Sostegno al fitto delle abitazioni principali per situazioni di emergenza socio-economica”. I nuovi fondi, insieme all'atteso contributo ministeriale di circa 14 milioni stabilito con il Decreto Rilancio, consentiranno di raddoppiare l’iniziale dotazione per questa misura portandola a 80 milioni. In questo modo, con l’indirizzo rivolto a tutti i Comuni assegnatari dei fondi di uniformarsi a quanto già deliberato dai primi 180 di ridurre il contributo massimo erogabile per le annualità 2019-2020 al 50%, sarà possibile finanziare tutte le domande ammissibili pervenute.

Parla De Luca