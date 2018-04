Turismo a Castellabate, "sì" all'imposta di soggiorno dal 1° giugno

E' stata approvata l'istituzione dell'imposta di soggiorno a Castellabate: dal 1° giugno, chi sceglie di tracorrere una vacanza nella città di Benvenuti al Sud dovrà versare la tassa al Comune. L’imposta interesserà le strutture ricettive alberghiere, extralberghiere e all’aria aperta che ospiteranno turisti fino a un massimo di sei pernottamenti consecutivi. Negli anni successivi la tassa sarà in vigore dal 1° marzo al 31 ottobre.

Le riduzioni

In fase di prima applicazione, subirà decurtazioni al 50% per tutti i pernottamenti prenotati entro il 30 marzo. Sono previste alcune esenzioni ed agevolazioni per alcune categorie di turisti, come ad esempio per i minori fino a 16 anni, per gli anziani oltre i 75 anni e per i portatori di handicap e il loro accompagnatore. Le tariffe, approvate con Delibera di Giunta, verranno applicate secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo del soggiorno e andranno da un massimo di € 2,50 per gli hotel a 5 stelle, a € 1,50 per i B&B, a € 1 per le case vacanze.

La dichiarazione dell'assessore al Turismo e alla Cultura, Luisa Maiuri