Treni Jazz, conclusa la prima fase per la flotta del trasporto pubblico locale

"Entro un anno e mezzo avremo rinnovato tutta la flotta per trasporto pubblico locale. Sarà la più moderna e imponente d'Italia". E' quanto annunciato da Vincenzo De Luca, governatore della Campania, durante la consegna a Trenitalia del 24esimo treno Jazz acquistato dalla Regione.

L'inaugurazione

Oggi, con un viaggio inaugurale da Salerno a Napoli, si è infatti conclusa la prima fase del rinnovo della flotta del trasporto pendolare di Trenitalia in Campania, la regione con la flotta più ampia di treni jazz in Italia. I nuovi mezzi sono destinati a circolare prevalentemente nelle aree metropolitane e suburbane di Napoli e sulle linee di collegamento con Salerno e Caserta. Dai dati di Trenitalia si apprende che, in termini di standard di puntualità, i treni Jazz garantiscono performance migliori dei precedenti mezzi di trasporto regionale: da gennaio ad oggi, dice il gruppo Fs Italiane, oltre il 92% dei treni Jazz e' arrivato "entro cinque minuti dall'orario programmato senza alcuna esclusione di motivazioni di ritardo, con un aumento di quattro punti percentuali rispetto al 2018".

I dati

Stando ai dati rilevati da una società demoscopica terza, inoltre, risulta che nei primi mesi dell'anno c'è stata una "costante crescita di soddisfazione" pari al 78% per il viaggio nel suo complesso, +1,3% rispetto al 2018 con buone performance anche nella pulizia, nella security, nella percezione del comfort e per il gradimento del personale di bordo.

Parla De Luca

Con la consegna del 24esimo Treno Jazz abbiamo completato la prima tappa di una grande operazione che ha l’obiettivo di rinnovare entro un anno e mezzo tutto il parco mezzi pubblici dalla Regione Campania. I nuovi convogli, già in esercizio, vanno a potenziare le tratte regionali su ferro gestite da Trenitalia. Nel frattempo, stiamo procedendo alle operazioni di acquisto e consegna per altri treni sulle tratte di Napoli Nord, area Flegrea e per tutto il comparto a gestione Eav, dove, dopo il miracolo del salvataggio e del risanamento dei conti, siamo impegnati per rilanciare il servizio. È uno sforzo gigantesco, ma abbiamo tutte le carte in regole per vincere questa sfida.