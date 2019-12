Festa dell'Immacolata: non c'è il pienone in Campania, l'allarme dell'Abbac

Non è stato registrato il pienone nel nostro territorio, per la festa dell'Immacolata. Solo il 60% delle camere delle strutture ricettive, infatti, risultano prenotate in questo week-end in Campania, secondo quanto reso noto dall’Abbac. Tra le cause, la concorrenza sleale di strutture ricettive irregolari tra Salerno e Napoli. Gli operatori ricettivi sperano nel periodo natalizio dopo un pessimo novembre a seguito del maltempo e di un fisiologico calo: buone le previsioni per il Capodanno, ma si annuncia ridotto, il periodo di permanenza dei visitatori.

Parla Agostino Ingenito, presidente Abbac