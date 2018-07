Turismo sostenibile? No, ritardi e disagi: la denuncia del "direttore-pendolare" Zuchtriegel

Una provocazione social sul sistema di trasporti del nostro territorio, da parte del direttore del Parco Archeologico di Paestum, Gabriel Zuchtriegel. Quest'ultimo ha denunciato le carenze delle politiche sul turismo sostenibile del nostro territorio.

Postando su Facebook un'emblematica conversazione su Whatsapp (vedi foto allegata in basso ndr), ha reso nota la sua difficile esperienza di pendolare. Amarezza.

Dal diario di un pendolare ferroviario Napoli-Paestum. Difficile lavorare in queste condizioni, ma non mi lamento... il problema vero è che lanciare un turismo sostenibile è quasi impossibile così. Un effetto della sistematica penalizzazione del Sud negli investimenti in infrastrutture e servizi che speriamo la politica andrà a sanare!