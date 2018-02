Unioncamere Campania, il salernitano Mario Arciuolo eletto nella giunta

Mario Arciuolo è stato eletto questo pomeriggio a Napoli componente della Giunta di Unioncamere Campania. E' l'unico membro salernitano ed è stato riconfermato per il prossimo biennio. Molto soddisfatto il diretto interessato: “Ringrazio della fiducia che mi è stata accordata - ha detto Arciuolo dopo la nomina per acclamazione - lavoreremo con il presidente Prete per seguire i numerosi progetti promossi e attuati dall'Unione in collaborazione con le istituzioni e le associazioni di categoria del territorio campano così da ridare nuovo slancio allo sviluppo dell'economia regionale. E’ un momento cruciale per le nostre imprese: l'operato di Unioncamere dovrà andare nella direzione di un sostegno sempre più incisivo ed efficace. La sfida è sostenere le imprese, ridare fiducia ai nostri imprenditori e portare avanti con decisione le loro istanze”.