Aeroporto Salerno-Costa d'Amalfi: via libera dal Ministero per il piano di sviluppo

Buone notizie per l'aeroporto: il piano di ampliamento e sviluppo del Salerno-Costa d’Amalfi, infatti, entrerà nel vivo a breve, in quanto il Ministero dell’Ambiente ha dato via libera. Il piano da 40 milioni di euro, dunque, prevede l’allungamento della pista fino a 2200 metri, così da permettere l’accoglienza di aerei di classe C.

Il decreto

“Considerato che il progetto richiederà tempi di attuazione superiori ad un quinquennio, è fissato un termine per la realizzazione delle opere coerente con il crono programma valutato, fermo restando che l’inizio dei lavori dovrà comunque avvenire entro il quinquennio successivo alla data di pubblicazione del presente decreto sulla gazzetta ufficiale”, si legge nel decreto. Come riporta Il Mattino, non resta che attendere la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.