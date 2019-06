VolaViaMare con Alicost, da Salerno alle Eolie: la novità dal 21 giugno

Al via, dal 21 giugno, VolaViaMare con Alicost, per "schizzare" da Salerno alle Eolie, ogni fine settimana, con il nuovo aliscafo “Tommy”, unità completamente rinnovata, all’insegna del confort e della velocità, realizzata in ricordo dell’armatore Tommaso Gentile. In meno 4 ore di navigazione, infatti, sarà possibile raggiungere l’arcipelago siciliano, anche solo per un week end, toccando ogni singola isola.

Parla Fabio Gentile, amministratore della compagnia marittima Alicost

"È la nostra grande novità che rende raggiungibile l’arcipelago delle Eolie in tempi brevi da Salerno. La partenza è prevista ore 14.30 dal Molo Manfredi per arrivare in serata alle Eolie. Per le 20 si tocca l’ultima isola, Lipari. Il ritorno avviene alle 8.30 del mattino. Gli orari sono stati scelti per permettere anche all’utenza del Nord Italia, proveniente da Milano, Firenze, Bologna e Roma, di godere delle bellezze di queste coste, anche per i soli fine settimana, oltre che per una vacanza completa. Si ricorda che i titoli di viaggio sono acquistabili in tutte le biglietterie Freccia Rossa".

Dal Molo Manfredi, sarà possibile imbarcarsi per recarsi a Stromboli, Panarea, Salina, Vulcano e Lipari. Grazie all’assetto delle due ali laterali il Tommy può addirittura ad una determinata velocità navigare sul pelo dell’acqua ed appunto “Volare Via Mare”. Un'esperienza da vivere.

Le informazioni

Costruito da Rodriquez Cantieri Navali, Tommy è un aliscafo in alluminio. È lungo 31,20 metri, largo 6,71 (12,70 metri con le due ali): 38 i nodi di velocità di crociera e 250 passeggeri di capacità. Da Salerno l'arrivo a Stromboli è alle 18:30, a Panarea alle 19:10, a Salina alle 19:40, a Vulcano alle 20:15 e a Lipari alle 20:35. Dalle Eolie si parte da Lipari alle 8:30, da Vulcano alle 8:50, da Salina alle 9:20, da Panarea alle 9:40, da Stromboli alle 10:10 ed arrivo a Salerno alle 14.