"A Silvia", presentazione videoclip contro la violenza di genere

Sabato 16 marzo alle 18.00, presso il Cineteatro Totò di Sassano, farà il suo debutto “A Silvia”: ennesimo lavoro registico di Adriano Giotti (selezionato all'NCN LAB della Casa del Cinema, vince il 48 Hour Film Festival di Roma. Si aggiudica l'Amnesty International Award al Giffoni Film Festival; entra a far parte della rassegna Giovani Autori Italiani alla Mostra del Cinema di Venezia; è selezionato nella cinquina dei David di Donatello; vince il premio Miglior Film Italiano al RIFF - Rome Independent Film Festival), nato da un progetto della locale realtà artistico-formativa del Luna Music Center, con il patrocinio del Comune di Sassano. Accompagnato dal brano inedito “Silvia” di Nicola Linfante (studia a Roma recitazione e movimento scenico presso l’accademia “Teatri possibili”; a Parigi, perfeziona il l’attitudine attoriale e musicale, intrecciando jazz, sonorità sudamericane, arabe, cantautorali e ritmi africani, esibendosi in performances canore in italiano, francese e spagnolo), il videoclip racconta le storie di otto ragazze, adolescenti, donne che hanno conosciuto vessazioni, soprusi e molestie. La proiezione del cortometraggio interpretato dalle presenze femminili del Luna Music Center, sarà focus dell’incontro moderato da Chiara Di Miele (giornalista Ondanews), a cui prenderanno parte Tommaso Pellegrino Sindaco di Sassano e Presidente del Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano Chiara Marciani Assessore alle Pari Opportunità Caterina Pafundi Responsabile centro antiviolenza Aretusa di Atena Lucana Rosalina Stavola Presidente della Consulta delle Donne di Sassano Tania Esposito Presidente della Consulta Amministratrici del Vallo di Diano e Tanagro Anna Petrone Consigliera provinciale di parità effettiva della Provincia di Salerno. Ingresso libero. E’ gradita la diffusione. Ufficio Stampa Marica Lamberti 327 7416317 maki.music@hotmail.it