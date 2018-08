Ad Agnone Cilento la festa Abbasci''a marina, il 7 settembre

Agnone Cilento ospita il 7 settembre la festa Abbasci''a marina, evento che esalta l'identità marinara, dedicato al buon pescato.

Il menù

Zeppole con alici, pizze fritte, cavatielli, pasta e fagioli con cozze, frittura di paranza, insalata di mare, impepata di cozze, alici imbottite, dolci tipici, vino, anguria.

Il progetto

L'evento è organizzato per raccogliere fondi per i lavori di ristrutturazione della Parrocchia Madonna del Carmine, così come la lotteria, con estrazione fissata il giorno 8 settembre alle ore 22.