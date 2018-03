Arte erotica: installazioni e dipinti in vicolo San Bonosio

"Eros e arte erotica " è il tema proposto dalla associazione culturale Art.tre, presso la sede di vicolo San Bonosio. Si comincia alle ore 20 del 7 aprile: installazioni, video, dipinti di artisti che raccontano l'eros. Gianfranco Amodeo, Francesco Carbone, Marco Coraggio, Ida Mainenti, William Papaleo, Chicca Regalino, Lello Ronca, Grazia Santarpia, Anna Santonicola, Enza Sessa si riuniranno per stuzzicare, attraverso le loro opere, le fantasie dello spettatore con un racconto variegato dell'erotismo, testimoniando come l'eros possa esplicitarsi in forme e attività non sempre connesse all'atto sessuale , concretizzandosi in opere d'arte e prodotti della creatività e dell'intelletto umano. Interviene Miki Rosco. Lettura di poesie a cura di Cristina Tafuri