Rassegna Atelier al Teatro Nuovo: in scena "Un anno dopo"

Domenica 24 marzo alle ore 19, al Teatro Nuovo di Salerno (via Laspro), la nona edizione della rassegna "Atelier – Spazioperformativo" a cura di Loredana Mutalipassi e Antonio Grimaldi, propone "Un anno dopo", un atto unico scritto da Tony Laudadio, con Arturo Scognamiglio e Ettore Nigro; regia Andrea Renzi.

La trama

Lo spettacolo, nato da una co-produzione Unaltroteatro e TeatriUniti, è il racconto di trent’anni di vita, anzi di due vite, in poco più di un’ora. Giacomo e Goffredo, addetti a digitalizzare registri numerici, condividono lo stesso ufficio per trent'anni della loro esistenza. La loro relazione si sviluppa nell’arco di trenta brevi scene, ognuna delle quali conduce ad un anno dopo; gli spettatori entrano così nelle pieghe del rapporto lavorativo dei due colleghi, fatto di sorprese, reticenze, segreti e improvvise rivelazioni. Si assiste alla storia umana e lavorativa di Giacomo e Goffredo che, raccontata in trenta brevi scene di vita quotidiana, copre trent’anni della loro esistenza. La loro attività è anonima, isolata, totalmente priva di soddisfazioni e riconoscimenti e apparentemente irrilevante. La provincia in cui si muovono è una periferia economica più che geografica. Eppure in questo specchio del disagio contemporaneo, le vite di Giacomo e Goffredo pulsano, i loro cuori battono, i loro occhi ci guardano e ci emozionano. “La sfida teatrale insita in questa contrazione temporale vive di un respiro drammaturgico fatto di esattezza, icasticità e grande originalità”, spiega Andrea Renzi. “Da un lato la scrittura si concentra in dialoghi che focalizzano i passaggi decisivi di due esistenze di provincia; dall’altro si apre - nella transizione da una scena all’altra, da un anno all’altro - ad una visione dall’alto del tempo che trascorre e ci sfugge, che ci contiene e ci determina”. Scene Armando Alovisi, direzione tecnica Lello Becchimanzi, datore luci Luca Sabatino, foto Claudia Scuro. Dopo lo spettacolo, come di consueto, il Foyer ospiterà un talk con i protagonisti dello spettacolo, condotto dalla giornalista Claudia Bonasi.

Info utili

Biglietto 10 euro; ridotto studenti 8 euro. Info e prenotazioni: telefono 089220886, 089230899, 3474016291.