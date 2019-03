A Cava de’ Tirreni l’ottava edizione di Avalon in arte

Dal 23 marzo al 13 aprile a Cava de’ Tirreni, nella Sala Museale di Santa Maria del Rifugio, in Piazza San Francesco, si terrà l’Expo d’Arte Contemporanea e poesia “Avalon in Arte”, ottava edizione, organizzata dall’Associazione Culturale “Avalon Arte” di Salerno.

Il programma

Il vernissage è previsto sabato 23 marzo ore 18,30. La manifestazione gode del patrocino del Comune. L’Expo anche quest’anno ospita gli studenti di una classe del Liceo Classico M. Galdi e dell’IIS Giustino Fortunato di Angri, impegnati nell’alternanza scuola lavoro. In mostra 28 artisti e 14 poeti, provenienti da ogni regione d'Italia e dalla Svizzera. La particolarità dell’EXPO è l’unione tra immagine e parola. A ogni poeta è stata assegnata un’opera figurativa e la lirica sarà esposta in sala accanto alla relativa opera. Il 10 aprile alla scrittrice e regina del fantasy italiano Licia Troisi sarà consegnato il premio alla carriera NOLAVA , opera ideata e realizzata dal maestro Biagio Landi. Licia Troisi sarà presentata dalla giornalista Magrina Di Mauro e dalla book blogger e scrittrice Stefania Siano

Ricco il cartellone di eventi: il 30 marzo ore 18.00 presentazione a cura del giornalista Paolo Romano di “50 anni dopo il futuro” di Vincenzo Gallo; il 6 aprile ore 18.00 performance teatrale “Dialogo tra arti” di Arcoscenico; il 7 aprile ore 18.00, in anteprima nazionale, “La maledizione di Solarius” di Stefania Siano, presentata dalla scrittrice Angelica Elisa Moranelli e dalla giornalista Magrina Di Mauro. La direzione artistica è della presidente Dina Scalera coadiuvata da Stefania Siano e l’allestimento è a cura di Giovanni Memoli, coadiuvato da Mario Cestaro, critica di Luigi Sinacori. Fotografia e grafica pubblicitaria di Paola Siano. Catalogo a cura di Studio Byblos-Palermo.

Info utili



Orari d'ingresso: tutti i giorni 16,30-20,30; sabato e domenica 9,30-12,30 e 16,30-20,30. Il lunedì mattina solo su prenotazione di gruppi e scuole. Per info e prenotazioni visite: 3332809615. Ingresso libero. Espongono Aristide Aprea, Felice Arcamone, Fortunato Attanasio, Demmy Avanzi, Eter Baratta, Bra, Ronnie Brogi, Antonio Cosimato, Giovanni D’Aiutolo, Pietro Di Leva, Giuseppe Di Mauro, Michela Ferrara, Cono Giardullo, Flavia Alexandra Grattacaso, Biagio Landi, Pasquale Mastrogiacomo, Felice Meo, Gilda Pantuliano, Pietro Paolo Paolillo, Patrizia Papini, Giuseppe Quagliata, Vincenzo Ridolfini, Antonio Scaramella, Paola Siano, Carolina Spagnoli, Inna Stets, Rita Teatini, Francesco Tortora. Saranno affiancati dai poeti Michele Aliberti, Fortunato Attanasio, Crescenza Caradonna, Annalena Cimino, Alfonso Gargano, Francesco Giuliano, Izabella Teresa Kostka, Alfredo Landi, Mapi, Mariano Mastuccino, Aniello Quaranta, Ilde Rampino, Giovanna Rispoli, Estela Soami.