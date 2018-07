“Baccalà”, poemetto di De Filippo in scena a Cava de’ Tirreni

L’ associazione "Fuori Tempo - Teatro Luca Barba", nella splendida cornice del palazzo rinascimentale detto comunemente “Casa Apicella", a Cava de' Tirreni, porta in scena il poemetto in versi e musica "Baccalà", opera di Eduardo De Filippo sconosciuta al grande pubblico. La regia è di Enzo Attanasio. L'appuntamento è per domenica 22 e lunedì 23 luglio.

La descrizione

“Baccalà” è un poemetto in versi scritto nel 1949, a pochi anni dalla fine della seconda guerra mondiale, incentrato sull’esistenza di un uomo vissuto a cavallo tra i due conflitti che hanno segnato la storia del nostro Paese. Baccalà è il soprannome di Gennarino, un uomo che l’autore descrive come «un personaggio tipico di una Napoli eterna, fermato e disegnato in versi», che gode dell’amicizia e degli affetti di coloro che gli stanno intorno e che, arruolatosi nell’esercito allo scoppio della guerra, diventa oggetto di battute sarcastiche da parte degli altri soldati. Da qui deriva il soprannome di baccalà, che a Napoli si utilizza per indicare una persona sciocca ed ingenua e che, non a caso, De Filippo sceglie per designare il suo eroe.

I nomi

Marco Zurzolo (Musiche), Tonino Di Ronza (Scene), Annalisa Ciaramella (Costumi), Teresa Moreno (Assistente alla regia). In scena tutti i partecipanti allo stage: Michele Agneta, Valeria Berardi, Alessandro Bruno, Gerardo Caputo, Lia De Blasio, Alessandro De Pascale, Stefania Marchetti, Pietro Paolo Parisi, Fabiana Penna, Francesco Rocco, Giancarla Sangianantoni, Assunta Santoriello, Melina Tagliamonte, Umberto Terrinoni, Rosalba Vitale, Angela Vitaliano.