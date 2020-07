Barbuti Salerno Festival, su il sipario: in scena l'arte e la tradizione

Tutti in scena, è tempo di arte e tradizione, di teatro e storia di Salerno. "Barbuti Festival" è, infatti, la storia di Salerno che brilla sul palcoscenico da sette lustri. Su il sipario, dunque, per l'edizione 2020: è tutto pronto.

La presentazione

Venerdì 17 luglio alle ore 10.30, a Palazzo di Città, sarà presentata la edizione numero 35 della rassegna estiva di teatro “Barbuti Festival”, il cartellone di spettacoli che va in scena nella piazza longobarda di Santa Maria dei Barbuti, nel centro storico di Salerno. L’edizione 2020 si terrà da sabato 1 agosto al 9 settembre. Alla conferenza stampa saranno presenti, tra gli altri, il sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli, l’assessore alla Cultura, Antonia Willburger, l’assessore al Commercio del Comune di Salerno, Dario Loffredo e il direttore organizzativo del Teatro dei Barbuti, Chiara Natella. Presenzieranno attori e registi che andranno in scena nel corso della rassegna di spettacolo. In parallelo, sarà presentata La Notte dei Barbuti, diretta da Brunella Caputo.

