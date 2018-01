A Befana ra' chiana ro' Sele si trasferisce al Cilento Outlet, dal 4 al 7 gennaio

A Befana ra chiana ro' Sele si trasferisce al Cilento Outlet e attende le famiglie dal 4 al 7 gennaio. Le esposizioni: villaggio medioevale a cura del Feudo Ron Alfré, oggetti d'arte in legno a cura di Erasmo Salsano, la pittura di Giuseppe Carabetta, quadri in legno di Pasquale Bacco. Tantissimi laboratori in programma: mani in pasta, artigianato e creazioni, scrittura in pietra, lavorazioni in legno e in pietra, laboratorio di pittura, laboratorio di quadri.

Il 6 gennaio, dalle ore 11 alle 21, visita alla casa della Befana e dono della calza ai bambini, fino ad esaurimento scorte. Animazione con giochi antichi, animazione con i "Briganti dell'Ermice". E' previsto anche il ritiro di prodotti ortofrutticoli, previa consegna del ticket lotteria della Befana. Dalle ore 15 del 6 gennaio, spazio anche alla esibizione degli sbandieratori del Nuovo Centro Elaion. Alle ore 15.30, concerto della Befana a cura degli studenti dell'Istituto Fiorentino di Battipaglia. Dalle ore 16.30, corteo medievale con animazione, giochi e balli a cura de "Il Contrappasso di Salerno". Alle ore 18.30, rappresentazione teatrale "A Befana ra' Chiana ro' Sele". Alle ore 19 in programma l'estrazione della lotteria e alle ore 19.30 balli e danze medievali.