La Befana "arriva di giorno" al Comune di Salerno: la suggestiva iniziativa del Club Alpino

Curiosità, il 6 gennaio, presso il Comune di Salerno: la Befana con le scarpe tutte rotte, un gran nasone, casco in testa, per questa volta non arriverà di notte, ma nel mezzo della mattinata dell'Epifania, precisamente alle ore 11.30. La vecchina più amata dai bambini scenderà con la sua scopa calandosi da Palazzo di Città, per giungere in piazza Amendola. La sezione di Salerno del Club Alpino Italiano, grazie al suo gruppo speleologico, regalerà, così, un momento di gioia a grandi e piccini che assisteranno all’insolito spettacolo.

La manifestazione

Sarà allestita per l'occasione, dunque, una teleferica a doppia corda portante, con l'utilizzo di tecniche e attrezzatura speleo: il suo punto di partenza sarà situato sull’ultimo piano del Palazzo Municipale, lato prospiciente Piazza Amendola, con arrivo e termine nell’area di parcheggio sottostante. Sulla teleferica, verrà calata una socia del gruppo travestita da befana. La discesa avverrà nella maniera più lenta possibile in modo da poter impegnare l’attenzione e la curiosità dei bambini che assisteranno alla scena. Una volta giunta a terra “la Befana” distribuirà calze e dolciumi ai piccoli presenti donati dalla sezione del Club Alpino. “L’amministrazione comunale – sottolineano gli organizzatori - ha appoggiato l’iniziativa, mettendo a disposizione mezzi e personale. Un grazie doveroso all’amministrazione per la sensibilità dimostrata e in particolar modo al Consigliere, l’avvocato Antonio D’Alessio, che ha contribuito alla sua promozione”, hanno concluso.