“ ‘A Befana Sele-Picentini” arriva a Giffoni Valle Piana: ecco il programma

“ ‘A Befana Sele-Picentini” arriva a Giffoni Valle Piana. Dal 4 al 6 gennaio, l’Antica Ramiera, accoglierà il nuovo evento dedicato a grandi e piccoli. Organizzato dalla Fondazione Giffoni, in collaborazione del distretto turistico Sele-Picentini, “A’ Befana” sarà un evento capace di unire il divertimento con la cultura e soprattutto con il territorio. Grande spazio alle festività per l’Epifania ma non solo. Nei tre giorni di manifestazione infatti, è previsto un mix di arte, cibo e territorio, col fine di portare i visitatori ad imbattersi nella realtà locale, implementare le proprie conoscenze attraverso un viaggio nel tempo che li porterà a toccare con mano le tradizioni locali, gli usi, i costumi e le produzioni tipiche.

I più piccoli

L'obiettivo principale resta il coinvolgimento dei bambini. Tante sono le attività pensate dalla Fondazione Giffoni nei tre giorni di manifestazione: dalla partecipazione delle scuole, alla formazione di laboratori didattici, passando per giochi e spettacoli di vario genere. Intrattenimento, divertimento ma soprattutto territorio: la “ ‘A Befana Sele-Picentini” è pronta ad illuminare Giffoni Valle Piana. Dal 4 al 6 gennaio, presso Antica Ramiera, dalle ore 16.30 alle 21. Ingresso libero.