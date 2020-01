La Befana arriva al Verde: festa del Circolo Arci Aut Aut di Battipaglia

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Al circolo Arci Aut Aut di Battipaglia quest’anno la Befana arriva al Verde. Domani, 4 gennaio alle 19:30, nella sede sociale in via Olevano, n. 154, si festeggerà la chiusura delle feste natalizie con una campagna di sensibilizzazione al verde pubblico e all’aggregazione. La Befana di Arci Aut Aut è al Verde perché di verde c’è bisogno in una città come Battipaglia, interessata in questo momento dalla redazione del nuovo Piano Urbanistico Comunale, che speriamo assolverà agli standard urbanistici dei quali il nostro contesto è deficitario, come gli spazi verdi, e da anni martoriata da disagi ambientali legati al ciclo dei rifiuti, che più volte hanno visto i cittadini scendere in piazza per recriminare il diritto a un’aria più pulita. “C'è bisogno, nel pubblico come nel privato, di un gesto di rivolta e tutelare il verde a Battipaglia, contribuendo ad incrementarlo, può essere di fatto rivoluzionario in questo momento e carico di significati. Un albero non è monopolio di un gruppo, ma al massimo è patrimonio di tutta la cittadinanza - dichiara il presidente del circolo Arci Aut Aut, Valentina Del Pizzo – quindi, se non sapete cosa fare venite alla nostra festa armati di semi, talee e fiori: li scambiamo, li regaliamo, li piantumiamo”. Piante, fiori e semi saranno poi piantati negli spazi pubblici o privati della città, a discrezione dei partecipanti, per sollecitare l’amministrazione comunale ad applicare la legge 113/92 (“Un albero per ogni nato”), che obbliga i Comuni con più di 15.000 abitanti a porre a dimora un albero per ogni bambina e bambino nati nel proprio territorio.L’evento, che ospiterà anche la mostra di Marialinda Toriello, sarà l’occasione per presentare le nuove attività messe in cantiere dall’associazione per il 2020, a cominciare dal consueto appuntamento con il Cineforum LunedìCinema a partire dal prossimo 3 febbraio al cinema Bertoni di Battipaglia; per avviare la campagna di tesseramento Arci, di cui il circolo di Battipaglia è entrato a far parte dal 2016; per firmare la petizione "Io accolgo" contro l’odio e l’esclusione per l’accoglienza, la solidarietà e l’uguaglianza: https://www.arci.it/campagna/io-accolgo/. Infine la Befana al Verde di Aut Aut regalerà ai suoi ospiti una varietà di gadget finanziati dal bando Man 2019 del CSV Sodalis Salerno. Ricco il menu, nessuna scusa per mancare.