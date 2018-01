Biagio Izzo al Teatro delle Arti, il 13 e 14 gennaio

Biagio Izzo in scena il 13 e 14 gennaio al Teatro dell Arti con "Di che ti manda...", il sequel teatrale del celebre film “Mi manda Picone”, diretto da Nanni Loy nel 1984. Giancarlo Giannini raccontava la storia di un operaio dell’Italsider di Bagnoli che per protestare contro la chiusura della fabbrica si diede fuoco davanti al consiglio comunale sotto gli occhi della moglie e del figlio piccolo. Biagio Izzo propone un testo che fa riflettere ed emoziona. Da segnalare pure la colonna sonora con il “leit motiv” di Pino Daniele e la voce di Lina Sastri. Accanto a Biagio Izzo ci sarà Rocìo Munoz Morales, la moglie di Raul Bova. Nel cast Mario Porfito, Lucio Aiello, Agostino Chiummariello, Rosa Miranda, Antonio Romano, Arduino Speranza, Angela Tuccia. Lo spettacolo è in programma il 13 gennaio alle ore 21 e il 14 gennaio alle ore 18.15.