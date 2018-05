"Birra in villa": tre giorni di brindisi, laboratori e degustazioni a Castel San Giorgio

Dal 12 al 14 maggio ritorna nella splendida cornice di Palazzo Calvanese, a Castel San Giorgio, la sesta edizione di “Birra in Villa", manifestazione interamente dedicata al mondo della birra artigianale prodotta in Campania. L'evento è organizzato dall’Associazione “Amici di Villa Calvanese” e coordinata da Alfonso del Forno, in collaborazione con Slow Food Campania e la condotta Slow Food dell’Agro Nocerino Sarnese.

Obiettivo

“Birra in Villa” promuove e diffonde la cultura brassicola in Campania, si prefigge di spiegarla in modo semplice, dando spazio alla creatività e alla bravura dei birrifici campani.

Il programma

I visitatori potranno partecipare a laboratori di degustazione delle birre, durante i quali verranno approfonditi aspetti tecnici della degustazione, laboratori di abbinamento cibo-birra nonché laboratori di abbinamento sigari-birra, in collaborazione con gli “Amici del Toscano”. Sarà possibile abbinare le diverse e numerose birre artigianali con le montanare, con i panini ripieni di braciola di carne di capra, con hamburger, con il provolone impiccato, con le polpette. E' previsto uno spazio food senza glutine. Domenica 13 maggio, protagonista la cucina d'eccellenza abbinata alla birra: sono stati organizzati due cooking show, nei quali verranno preparati e degustati piatti in abbinamento alle birre premiate dalla guida slow food 2019. Gli chef presenti ai cooking show saranno Lorenzo Principe, Gerardo e Mafalda Figliolia, Antonio Pepe e Giovanna Farina, la giovanissima Elisa Somma. La conduzione dei cooking show è affidata alla giornalista Nunzia Gargano ed al fiduciario della condotta Slow Food dell’Agro Nocerino Sarnese, Marco Contursi. Lunedì 14 maggio, infine, le attività saranno incentrate sul progetto di rete che vedrà impegnati i Cuochi e Pizzaioli dell’Alleanza di Slow Food e i birrifici campani. La zona food sarà interamente a cura degli chef dell'alleanza Slow Food.