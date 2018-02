Teatro dei burattini e spettacolo dei "Pigiamini", il 17 e 18 febbraio

Il teatro dei burattini e lo spettacolo dei Pigiamini in programma sabato 17 e domenica 18 febbraio a Salerno. I bambini potranno partecipare alle ore 17 oppure alle 18.30. Il sabato gli ospiti si terranno nel teatro dei Salesiani. La domenica, invece, in scena nel teatro del Centro Sociale di via Cantarella, a Pastena. Il biglietto costa 5 euro.