Tutto pronto per il Carnevale di Castellabate: il programma

A Castellabate tutti in maschera grazie alle manifestazioni organizzate dalle associazione giovanili e locali, supportate dall’Ente comunale. Tra coriandoli e calli allegorici, le varie frazioni di Castellabate si ravviveranno grazie alle feste a tema ideate dalle associazioni “Vivi San Marco”, “Ricreiamoci”, “Punta Tresino”, “Paesanamente” e la Parrocchia “Santa Rosa e Sant’Antonio”. La domenica di Carnevale, 23 Febbraio, i cartoni animati Warner Bros. irromperanno a San Marco, con l’appuntamento in località Torretta alle ore 14:30, a seguire sfilata con carri allegorici verso Piazza Passaro con danze, animazione, giochi per bambini e specialità del carnevale.

Martedì Grasso

Il carnevale continuerà il 25 febbraio, Martedì grasso, a Santa Maria di Castellabate, con raduno a Piazza Punta dell’Inferno e la sfilata di tutti i carri che culminerà in Piazza Lucia tra musica e intrattenimento. Sempre domenica e martedì, a partire dalle ore 10, nel centro storico è previsto l’assalto dei pirati, con la sfilata del galeone dal Belvedere San Costabile fino alla celebre Piazzatta, tra giochi gonfiabili e animazione. "Per il secondo anno consecutivo le associazioni locali in sinergia hanno lavorato intensamente per assicurare divertimento e svago per tutti, soprattutto per i più piccoli - commenta l’assessore al turismo e alla cultura Luisa Maiuri - Un plauso all’impegno dei tanti giovani che hanno realizzato dei coloratissimi carri allegorici grazie ai quali ci aspettiamo ancora più calore, sorrisi, festa e famiglie lungo le vie e nelle piazze del nostro Comune".