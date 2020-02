Alice in Wonderland: tutto pronto per il Carnevale di Cetara

Cetara si prepara a festeggiare il Carnevale. Il tema di questa edizione è Alice in Wonderland.

Il programma

Si comincia domenica 23 febbraio alle ore 10: festa di Carnevale per i bambini, animazione ospitata in Largo Marina. Alle ore 16, sfilata dei carri allegorici e balli per le strade del paese con partenza da piazza Europa. Lunedì 24 febbraio, dalle ore 10, bambini di nuovo protagonisti in Largo Marina. Martedì Grasso, giorno di Carnevale, si comincia alle ore 16. Maschere e divertimento venerdì 28 febbraio alle ore 16: è il giorno del gemellaggio con Maiori, con la collaborazione del gruppo di ballo de “I monelli”. Tappa finale in Largo Marina. Sabato 29 febbraio alle ore 21, Carnival Party e festa in maschera in Sala Ave Maria, con premiazione delle maschere più belle. Animazione e DJ Set. Domenica 1 marzo dalle ore 16, Cetara incontra Maiori: sfilata dei carri allegorici e dei gruppi di ballo, presso il Comune di Maiori.