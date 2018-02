Eboli fa festa con il Carnevale di Don Annibale, dal 10 al 13 febbraio

Eboli fa festa dal 10 al 13 febbraio con il Carnevale di Don Annibale. Sabato 10 febbraio, ore 18, presentazione dei carri allegorici in località Santa Cecilia. Domenica 11 febbraio, ore 10,30, arrivo dei carri allegorici ed animazione presso parking area del centro commerciale LeBolle; ore 11 animazione di Carnevale per bambini in piazza delle Repubblica e rappresentazione itinerante della farsa di Don Annibale. Alle ore 16.30, partenza della sfilata dei carri allegorici da piazza Carlo Mustacchio; ore 18 arrivo in Piazza della Repubblica, con presentazione dei carri, animazione ed esibizione delle scuole di danza al seguito dei carri.

Martedì 13 febbraio, ore 11, animazione di Carnevale per bambini in Piazza della Repubblica e rappresentazione itinerante della farsa di Don Annibale. Alle ore 16.30, partenza della sfilata dei carri allegorici da località Taverna Nova. Alle ore 17.30, arrivo in Largo Aristotele presso la rotatoria di Santa Cecilia, rappresentazione della farsa di Don Annibale, presentazione ed esibizione delle scuole di danza; estrazione della Lotteria di Carnevale; consegna delle targhe ed attestati di partecipazione. L’organizzazione dei carri allegorici è a cura dell’associazione Seleventum in collaborazione con le scuole di danza Centro Danza, Centro Danza 2, Eboli Dance 2008, Gonosen Labartè, New Latin Team, Obsession Dance Roland School Tony Manero, con la partecipazione di Banda Musicale Città di Eboli, Briganti dell’Ermice, comitato di quartiere Paterno, Jevule Vico Vico, Murga Los Espantapajaros, Oasi Animazione, Spes Unica. Presenta Patrizia Ristallo, presentatrice ufficiale Federazione Italiana Danza Sportiva.