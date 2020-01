Aspettando il Carnevale" : giochi e laboratori a Nocera Inferiore

Domenica 9 febbraio dalle ore 10 alle 13, nell'atrio del Comune di Nocera Inferiore, saranno organizzate tantissime attività dedicate ai bambini. Si avvicina il Carnevale, il magico mondo delle maschere e dei suoni.

Le altre tappe

Sabato 15 febbraio, nuovo evento ospitato nel centro sociale di Nocera Superiore: laboratori di carta pesta, ballon art, trucca bimbi, una mostra sulla storia del carnevale nocerino. Sabato 22 febbraio, alle ore 15, le sfilate continuano. Carri in partenza da piazza San Mauro, diretti a Nocera Superiore. Domenica 23 febbraio, alle ore 10, partenza dal Consorzio di Bonifica - gemellaggio con il Carnevale sammarzanese - sfilata per il centro e arrivo in piazza Diaz. Alle ore 16.30, partenza dal Consorzio e arrivo a San Marzano sul Sarno. Il 25 febbraio, Martedì Grasso, le sfilate cominceranno alle ore 16.30: partenza da piazza San Mauro e arrivo in piazza Diaz e via Garibaldi.