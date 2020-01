Allegria, maschere e coriandoli: tutto pronto per il  Carnevale di Sarno

Sarno si prepara al Carnevale 2020. Le sfilate dei carri allegorici si svolgeranno il 9, 16, 23 e 25 febbraio.

Il calendario completo

Domenica 9 febbraio, alle ore 9, apertura del Carnevale Sarnese con sosta dei carri allegorici. Inizio parata dei gruppi di ballo con partenza da Villa Lanzara, proseguendo per il centro storico fino a piazza 5 Maggio. In caso di pioggia, si recupererà domenica 16 febbraio. Si comincia alle ore 17. Sosta dei carri allegorici nel centro cittadino con l'esibizione dei gruppi di ballo fino a tarda serata

Le altre tappe

Domenica 16 febbraio: festa dei quartieri, alle ore 15. Ogni carro ricoprirà un percorso in base al proprio quartiere di appartenenza. Domenica 23 febbraio 2020 - Carnevale in Periferia: dalle ore 9.00 alle ore 13.30 i carri allegorici sosterranno al centro cittadino. Alle ore 11.30 Mascherina d'Oro: concorso mascherato per bambini con premiazione (presso Gioielleria Landi) ore 17.00 - sosta dei carri allegorici nelle frazioni di Foce (4 carri allegorici), Lavorate (3 carri allegorici), Episcopio (1 carro allegorico) con esibizione dei gruppi di ballo. Lunedì 24 febbraio, ore 18: appuntamento al palazzetto dello sport per l'esibizione dei gruppi di ballo in una gara di coreografie e musiche. Martedì 25 febbraio, ore 15, inizio della parata finale con partenza dal Campo Sportivo "Felice Squitieri" verso il centro cittadino.