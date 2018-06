I cartoni vivono al parco avventura di Baronissi, il 30 giugno

Il 30 giugno dalle ore 17, i supereroi, i personaggi dei cartoni animati e delle fiabe faranno tappa a Baronissi, al Parco Avventura Valle dell'Irno. I bambini più coraggiosi e temerari potranno incontrarli in un pomeriggio di spensieratezza e divertimento. L'offerta pacchetto famiglia per tre o quattro persone è di 25 euro, comprensivo di giostre gonfiabili per i più piccoli e di percorso avventura per i bimbi alti più di 1,18 mt.