La Compagnia dell'Arte in scena con uno spettacolo per bambini, l'intramontabile "Cenerentola". Lo spettacolo è in programma al Teatro delle Arti domenica 11 febbraio, alle ore 11, 17 e 19.15. La regia è di Antonello Ronga. L'evento è la tappa di febbraio di "C'era una volta 6", la rassegna teatrale per famiglie.