“Cilento Experience: Un territorio da vivere”: Giusy Ferreri e Luchè a Santa Marina

Al via la seconda edizione di “Cilento Experience: Un territorio da vivere”, che si svolgerà nel Comune di Santa Marina, nella location mozzafiato di Piazza del Popolo, sul porto della frazione Policastro Bussentino. Il progetto Cilento Experience è finanziato dalla Regione Campania a valere sulle risorse del Programma operativo complementare (POC) 2014-2020.

Due Appuntamenti imperdibili con Giusy Ferreri il 27 giugno e il 29 giugno Luchè. I due artisti si esibiranno in Piazza del Popolo sul porto di Policastro Bussentino. L’ingresso è gratuito - i concerti inizieranno alle ore 21. Il progetto si pone come obiettivo quello di promuovere il territorio con espressioni artistiche di profilo internazionale. Lo scopo è quello di celebrare egli aspetti culturali del luogo, oltre alle bellezze naturali presenti nel territorio comunale, rappresentate dal mare terso, i chilometri di costa e lo spettacolo unico della foce, punto suggestivo in cui il fiume Bussento si getta nel mare. L’impegno va dunque nell'offrire al visitatore la possibilità di conoscere varie sfaccettature della comunità che li ospita, nella direzione di un turismo culturale consapevole e non votato soltanto al consumo dei luoghi.

Artisti

Giusy Ferreri Live 2019

Dopo aver fatto ballare tutta l'estate 2018 con la hit da quattro platini “Amore e capoeira”, la canzone di Takagi & Ketra feat Giusy Ferreri e Sean Kingston e addolcito l’inverno con l’ultimo singolo “Le cose che canto”, Giusy Ferreri torna live quest’estate per presentare dal vivo i suoi più grandi successi.

Sarà accompagnata dalla sua band: Andrea Polidori (batteria), Gabriele Cannarozzo (basso), Fabiano Pagnozzi (piano e tastiere), Fabrizio Leo “Bicio” (chitarra), Mattia Boschi (violoncello).

Una carriera costellata da trionfi e numeri record: sin dai suoi esordi ha collezionato dischi di diamante e di platino, dominando tutte le classifiche.

Un repertorio invidiabile: da “Non ti scordar mai di me”, “La Scala”, “Il Mare Immenso”, “Ti porto a cena con me” fino alle più recenti “Roma-Bangkok”, “Volevo te” e “Partiti Adesso”.

Luchè

Cresciuto ai confini con Scampia Luchè inizia il suo percorso musicale nel 1997 insieme al rapper e amico Ntò con il quale fonda i Co'Sang, band che per ben 15 anni è stata un punto di riferimento del panorama rap napoletano ed italiano;

Luchè dal 2012, inizia la sua carriera da solista, realizzato il suo primo album pubblicato da indipendente ed intitolato "L1" con importanti guest: Club Dogo, Marracash ed Emis Killa.. Successivamente Luchè entra nel collettivo fondato da Marracash "Roccia Music" , attraverso il quale acquisisce ancora più visibilità nazionale. Mel 2014 è la volta del secondo album in studio, dal titolo "L2", composto da 16 brani ed un remix con artisti come Clementino ed Achille Lauro.

Il 7 luglio del 2106 Luchè annuncia il terzo album in studio, "Malammore", pubblicato dalla Universal con la partecipazione di vari artisti, tra cui Guè Pequeno e Baby K. Dopo circa due anni di inattività, l'11 giugno 2018 Luchè ha il suo quarto album in studio fuori "Potere"

L'ultimo lavoro che suona come una consacrazione, un disco duro , adulto, senza compromessi e lontano dalle mode della discografia. Luchè è inimitabile, anche se in molti ci hanno provato negli ultimi anni e si candida a diventare un artista di culto. Per le rime dirette e intense; per l’uso personalissimo del cantato, che non è ripulito da un autotune precisino e piatto, ma resta grezzo e struggente, con una voce rotta che arriva al cuore; per le produzioni originali e piene di sfumature, firmate in alcuni casi da mostri sacri quali D-Ross, Geeno e Nazo, ma amalgamate dal gusto e dal tocco di Luchè. E soprattutto per un modo di parlare di sentimenti – le canzoni d’amore sono parecchie – che non sembra uscito da un romanzo Harmony, ma dalla cruda realtà. Luchè dal 5 giugno 2019 sarà impegnato nel programma televisivo di Enrico Lucci, "Realiti", in diretta ogni mercoledì alle 21:20, insieme ad Asia Argento ed Aurelio Picca.