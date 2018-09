Al Cilento Outlet, gimkana trattoristica e comici di Made in Sud

Gimkana trattoristica, fiera agroalimentare e tanto divertimento al Cilento Outlet Village di Eboli, dal 27 al 30 settembre. La giornata inaugurale comincerà alle ore 10.30, con percorsi di abilità a bordo dei giganti della strada. La gimkana è organizzata nel ricordo di Tony Gallo, è riservata a tutti gli agricoltori e non, ai bambini, alle donne. In palio il primo trofeo Sindaco dei Trattoristi 2018. Il 28 settembre, alle ore 20.30, spazio alla comicità, con lo spettacolo di Enzo Fischetti da Made in Sud.

Sabato e domenica

Il 29 settembre, è in programma Una serata da Oscar: le più belle colonne sonore del cinema a cura di "L'AltrAArte" con Esmeralda Ferraro. Il 30 settembre, al termine della fiera agroalimentare, il gran finale con lo spettacolo comico di Mariano Bruno da Made in Sud. Ingresso gratuito.