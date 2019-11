"Cinema Sotto Casa" a Salerno, proiezioni gratuiti nei quartieri dal 3 novembre

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Portare il cinema nei quartieri, nei cortili delle case dei residenti per renderli protagonisti di una nuova idea di partecipazione e condivisione: questo l'obiettivo della rassegna "Cinema Sotto Casa", terza edizione dell'evento promosso dall'Associazione Iperion con il sostegno degli assessorati alla Cultura e alle Politiche Sociali.

Diverse saranno le zone della città interessate, con particolare attenzione ai quartieri periferici e zone collinari, in una iniziativa che mira a coinvolgere le famiglie offrendo occasioni i aggregazione sociale e condivisione di spazi. In tal senso, un gruppo di giovani intende promuovere, grazie alla nobile arte del cinema, un percorso alternativo che preveda la partecipazione diretta dei cittadini di un quartiere che faranno da "padroni di casa" per una sera. Dopo una prima fase di "accoglienza", sarà la volta delle proiezioni all'aria aperta di film dedicagti a tematiche socialmente rilevanti.

Ogni giornata si svolgerà in un quartiere diverso, stimolando la cittadinanza alla partecipazione sia per l'ospitalità sia per l'interazione in qualità di "pubblico" in contesti sempre nuovi, ponendo come ulteriore obiettivo la possibilità di far interagire i quartieri tra loro per una sempre migliore organizzazione degli eventi in programma.