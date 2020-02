Il circo "Lidia Togni" arriva a Salerno: show e solidarietà

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

“Sorriso sotto la tenda” è l’evento per le Associazioni di assistenza ai bambini e ai giovani con disabilità e alle loro famiglie. che si svolgerà domenica 16 febbraio 2020 presso il Circo Nazionale di Lidia Togni a Salerno, in via Salvator Allende. All’iniziativa, promossa dal gruppo di “Fedeli di San Matteo” presieduta da Alfonso Grieco, in collaborazione con la Cattedrale di Salerno, presenzierà l’Arcivescovo S.E. Mons. Andrea Bellandi. Dopo il saluto dell’Arcivescovo, previsto alle ore 10.00, sarà celebrata la Santa Messa dal Parroco della Cattedrale Don Michele Pecoraro. A seguire lo spettacolo offerto dalla Famiglia Togni per la gioia di tutti. Nei giorni a seguire, il gruppo Clown del Circo Lidia Togni, rallegrerà nel i bambini degenti presso il reparto Pediatrico dell'Ospedale di Salerno. Il Circo Lidia Togni. Con lo show “Felicità”, sarà a Salerno dal 14 febbraio 2020 al 1 marzo 2020 in via Salvatore Allende. Vinicio Togni figlio di Lidia e direttore artistico della produzione, ha allestito performance innovative, entusiasmanti e coinvolgenti. Addestratore di fama internazionale, premiato anche dalla principessa Stephanie di Monaco, Vinicio porterà il Re leone e il carosello equestre, un’attrazione che mette in risalto la perfetta simbiosi tra uomo e cavallo. Per l’occasione si esibiranno grandi esclusive: i funamboli Murcia al filo alto, i motociclisti nel globo del team “Adrenalina”, gli spericolati acrobati “Diavoli Latini” alla ruota e i trasformisti Milla. Ed ancora il duo “Giorgia e Elena” e le evoluzioni dei tessuti aerei che mettono in contatto la forza con la destrezza umana, il formidabile giocoliere Darwin Pellegrini e Vinicio junior, ultima generazione della famiglia, con la parata degli animali esotici Per la gioia di grandi e piccoli ci sarà l’arrivo del trenino della “Carica dei 101” presentato dai Los Ernesto’s, ispirato al celebre film di Walt Disney: splendidi dalmata e non solo, centinaia di esemplari a quattro zampe in scena contemporaneamente e in simbiosi sincrona. Pronti a strappare sorrisi a grandi e piccoli i clown’s di Lidia Togni, capitanati la Lelè, con esilaranti entrate di autentica comicità e destrezza musicale. Ad animare lo show, tra coreografie ed effetti luminosi, il presentatore Devis Pilch.

