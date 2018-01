Alla Befana, Claudio Lardo fa il Bastardo… di Pizzofalcone: in scena il 6 e 7 gennaio

Sabato 6 gennaio e in replica domenica 7, l’attore Claudio Lardo sarà in scena al Piccolo Teatro del Giullare di Salerno vestendo i panni dell’ispettore Lojacono in “Vita quotidiana dei Bastardi di Pizzofalcone” di Maurizio De Giovanni. Il pubblico avrà di fronte sei personaggi, sei monologhi, intervallati dalla musica e dalla voce narrante che racconta il settimo protagonista della vicenda: Napoli, la città femmina! Insieme a Claudio Lardo, in scena ci saranno Cinzia Ugatti, Andrea Bloise, Teresa Di Florio, Augusto Landi e Brunella Caputo che fungerà da voce narrante. Gli orari:sabato 6 gennaio alle ore 21 e domenica 7 gennaio alle ore 18.30, al teatro di via Incagliati. Info e prenotazioni ai numeri telefonici 3347686331 e 089220261.