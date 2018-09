Collettiva d'arte "Mare Nostrum" agli Arsenali d'Amalfi

Da venerdì 14 settembre e domenica 16, gli Arsenali di Amalfi ospiteranno la collettiva di arte contemporanea “Mare Nostrum – Suggestioni dall’inconscio”, organizzata dall’associazione culturaleArtetrA – Art Associates, presieduta da Veronica Nicoli, in collaborazione con la Prince Group, presieduta da Armando Principe. L'evento ha il patrocinio del Comune di Amalfi. Nel corso della manifestazione esporranno oltre 70 artisti che, con le loro opere, offriranno uno spunto di riflessione sul mare e sulle sue suggestioni.

La presentazione

“Il mare è il luogo dove si raccoglie l’energia del mondo – ha spiegato Veronica Nicoli - E’ per il suo profondo significato, ma anche per le contraddizioni che in esso si celano, che abbiamo deciso di denominare “Mare Nostrum” la collettiva d’arte contemporanea”. L’organizzatrice dell’esposizione ha, poi, aggiunto: “Lo spunto viene dal passato, ma l’interpretazione è moderna. “Mare Nostrum” era, infatti, la locuzione latina con la quale i Romani chiamavano il Mar Mediterraneo. “Mare Nostrum”, oggi, indica le suggestioni del mondo interiore e le nostre emozioni più profonde. Alla bellezza dell’arte, dunque, e all’abilità degli artisti il compito di raffigurare le tante declinazioni del mare che saranno esposte in un luogo magico, simbolo della potenza dell’Antica Repubblica Marinara e dell’intraprendenza degli uomini che osano sfidare il mare traendone ispirazione e ricchezza”.

Il programma

La cerimonia di inaugurazione si terrà venerdì 14 settembre, alle ore 19. Interverranno i curatori ed organizzatori Veronica Nicoli e Armando Principe, l’assessore alla Cultura del Comune di Amalfi Enza Cobalto ed il critico d’arte Luca Cantore D’Amore. Sabato15 settembre, alleore 21, negli Arsenali si potrà assistere al musical “Amalfi 839 A.D”, giunto ormai alla sua settima edizione. Lo spettacolo racconta della nascita della potente Repubblica marinara di Amalfi e della liberazione della popolazione dal dominio del sanguinario principe longobardo Principe Sicardo (Info suwww.amalfimusical.it; infoline 3349177814).

Info utili

La mostra chiuderà alle ore 21. Sabato 15 settembre e domenica 16 settembre l’esposizione sarà visitabile dalle 10 alle 14 e dalle 16 alle 21. La consegna dei cataloghi e degli attestati agli artisti avverrà nel corso dei giorni dell’esposizione.

Artisti partecipanti

Artisti vincitori del progetto Full Art Immersion: Fulvia Barbuto; Roberta Bissoli; Maria Rachele Branca; Pierluigi Bruno; Sergio Buonocore; Gabriella Chiaradonna; Attilio Cianni; Genoveffa Di Maio; Carmen Di Renna; Francesca Falli; Gabriella Lamberti; Katia Longoni; Raffaele Mazza; Gjergji Meta; Antonietta Morena; Irene Mueller; Armando Nigro; Annamaria Panariello; Pietro Penna; Selene Precisi; Annapaola Rescigno; Antonietta Righi; Annie Rinauro; Antonella Rollo; Mariagrazia Ruggiu; Donatella Saladino; Claudio Scandura; Barbara Spatuzzi; Elia Tamigi; Michele Toniatti. Artisti partecipanti alla Digital Exhibition Airin Col (Irene Colelli); Erika Albanese; Paolo Aranci; Rosanna Balzarini – Ross; Claudio Bonaccorsi; Luca Bongiorni; Alessandro Borrelli; Stefano Boschetti; Luigia Cappello; Franco Carletti; Artemio Ceresa; Anna Copponi; Florian D’Angelo; Giuseppe De Spagnolis; Emanuele Degano; Anna D’Elia; Olivia Deluz; Antonella Di Renzo; Antonio Durante; Eroif; Anna Rita Fiore; Sonia Fournier; Amedeo Gabucci; Paolo Graziani; Michele Guadagnuolo; Erminia Guarino; Margaretha Gubernale; Maurizio Guglielmi; Marina Kaminsky; Valeria Mariotti; Stefano Mercatali; Matteo Milli – Apecchio; Raffaella Montuori; Gilda Pantuliano; Roberta Papponetti; Chiara Pecorari; Cristina Pipan; Gabriella Prestia; Sergio Rapetti; Guillermina Rivera (Guikni); Pasquale Scarpati; Ciro Scialò; Giovanni Sechi (Enoch Entronauta); Maria Felice Vadalà; Silvana Virgilio. Info e contatti: sito internet www.artetra.it; whatsapp 3917425302 – 342 5196349.