"Heraia musica ai templi": concerti a Paestum dal 13 luglio al 24 agosto

Aurelio Bertucci e Gabriel Zuchtriegel, Brad Mehldau, Jeff Ballard e Larry Grenadiere, il Balletto del Sud, Incanto Quartet e Venere Ensemble, Peppe Barra, Kelly Joyce, Davide Cavuti, Letizia Onorati, Paolo Di Sabatino Trio: ecco i nomi degli artisti che dal 13 luglio al 24 agosto saranno protagonisti di sette serate a Paestum, dedicate alla musica classica, jazz, napoletana e al balletto.

La suggestione

Insieme alla musica, a rendere le serate magiche ci "penseranno" i templi: i concerti si svolgeranno nei pressi del tempio detto “Basilica”, il più antico dei tre monumenti dorici di Paestum. L'iniziativa, organizzata con il contributo del Comune di Capaccio Paestum, è stata ribattezzata “Heraia”, in onore dell’antica dea protettrice di Poseidonia.

Orari e programmazione

I concerti sono in programma di venerdì alle ore 21, tranne uno: Brad Mehldau trio si terrà giovedì 19 luglio. La prenotazione è obbligatoria. Ecco il programma completo: venerdì 13 luglio “Piranesi a Paestum: il suono dell’architettura” con Aurelio Bertucci e Gabriel Zuchtriegel concerto per pianoforte e violoncello; giovedì 19 luglio “Brad Mehldau Trio” concerto jazz; venerdì 27 luglio “Le quattro stagioni” con la compagnia “Il Balletto del sud” - coreografie di Fredy Franzutti e 20 danzatori con orchestra dal Vivo Hungarian International Orchestra; venerdì 3 agosto “L’incanto di Venere” con INCANTO QUARTET e Venere Ensemble; venerdì 10 agosto “…e cammina cammina” Peppe Barra in concerto con Paolo Del Vecchio chitarra-mandolino, Luca Urciuolo, pianoforte-fisarmonica, Ivan Lacagnina percussioni, Sasà Pelosi basso, Giorgio Mellone violoncello; venerdì 17 agosto “Kelly Joyce in Jazz Mon Amour” con Maurizio Rolli al basso, Teo Ciavarella al pianoforte e Massimo Manzi alla batteria; venerdì 24 agosto in ANTEPRIMA NAZIONALE “PARIS CINEMA TANGO” con la partecipazione della cantante Letizia Onorati e con il Paolo Di Sabatino Trio e David Cavuti-

Costi

Possibile acquistare i biglietti ancora disponibili la sera stessa del concerto presso la biglietteria di Porta Principale (nei pressi del Tempio di Nettuno) dalle ore 20. Il tagliando d'ingresso costa 15 euro più diritto di prenotazione. Con abbonamento PAESTUMMIA 5,50 euro più diritto di prenotazione. Abbonamento ai 7 concerti “HERAIA – musica ai templi”: 75 euro più diritto di prenotazione. Con abbonamento PAESTUMMIA 38,50 euro più diritto di prenotazione.