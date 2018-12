Musica corale, l'Avvento risuona d'attesa con i concerti gratuiti

Avvento in polifonia. E' partita da questa suggestione l’Associazione Culturale Estro Armonico nel proporre la prima edizione della rassegna corale “L’Avvento risuona d’attesa”, realizzata con il patrocinio dell’Associazione Regionale Cori Campani ed il contributo del Comune di Salerno. Polifonie, voci, accordi faranno da file rouge ai concerti.

Il programma

Dopo il debutto il 7 dicembre nella chiesa del Crocifisso, spazio al secondo concerto in cartellone, in programma sabato 15 dicembre. Alle ore 20, è stata scelta la chiesa di Gesù Redentore. Con il titolo “Natale in polifonia” la rassegna ha voluto fare il suo omaggio all’imminente festa con un tris corale composto da “Estro Armonico” diretto dal M° Silvana Noschese, “Casella” con la direzione del M° Caterina Squillace e “Vox Aurea” che ha nel M° Katja Moscato il suo direttore. Il terzo ed ultimo concerto si terrà venerdì 21 dicembre, alle ore 20.30, nella chiesa della SS. Annunziata di Salerno. Sarà eseguito un “Concerto di Natale” in piena regola, ovviamente all’insegna della polifonia. I cori “Estro Armonico” e “Il Calicanto” voci bianche e voci giovanili, diretti dal Mà Milva Coralluzzo e dal M° Silvana Noschese, avranno il compito di accogliere gli spettatori. In scaletta per loro ci sarà anche il “Gloria” di Vivaldi. Ospite d’onore di questo che è il concerto dal gran finale sarà l’Ensemble Lirico Italiano.