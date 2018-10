Bosso, Colasurdo, 99 Posse e gli anziani di Pollica in concerto, il 13 ottobre

Incontro, contaminazione, sperimentazione: è questo il leit motiv del concerto-festa in programma nella piazzetta di Acciaroli, il 13 ottobre alle ore 20.30. Sul palco, tutti insieme, gli artisti Fabrizio Bosso, Marcello Colasurdo, Marco Messina (elettronica, dub) e Sacha Ricci (piano) dei 99Posse con le videoproiezioni generative di Loredana Antonelli. Il concerto, che è l'atto finale della Dieta Mediterranea 4.0, evento organizzato a Pollica, si avvale della partecipazione straordinaria degli anziani del posto. I nonni canteranno la propria vita fatta di aneddoti, dopo averla raccontata ai giovani che hanno partecipato al workshop di story telling.

Il commento

"Questo connubio musicale avviene nella patria della dieta mediterranea, scoperta nel Cilento proprio dal viaggio dello statunitense Ancel Keys - spiegano gli organizzatori - Fabrizio Bosso è uno degli artisti di spicco del panorama Jazz internazionale. La sua musica incontrerà uno dei massimi cantori della civiltà contadina che è Marcello Colasurdo, sulle vibrazioni electro-visuali di Marco Messina e Sascha Ricci che rappresentano un pezzo di storia della musica napoletana/globale con i visual di Loredana Antonelli. L'obiettivo è dimostrare che ogni tradizione rimane e non può non rimanere se stessa. Se, però, viene spinta a compiere un viaggio, può ritornare a casa con molti insegnamenti e rileggere la propria storia in modo nuovo, valorizzare qualcosa che essa ha conosciuto e ha lasciato cadere. E' questo il senso dei workshop e di tutta l’esperienza DietaMediterranea 4.0".